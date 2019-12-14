Москва, , 03:19 — REGNUM Вопрос о Крыме лучше не поднимать украинскому президенту Владимиру Зеленскому, если он захочет пожать руку президенту России Владимиру Путину. Об этом 13 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Совет Пескова является ответом на заявление Зеленского о готовности сто раз пожать руку Путину, если Крым «вернется» в состав Украины, и десять раз — в случае с Донбассом.

Песков добавил, что для того, чтобы урегулировать ситуацию в Донбассе надо следовать минским соглашениям, а не жать руку российскому лидеру. По словам пресс-секретаря, если конфликт на Украине разрешится, то все смогут сделать друг другу поздравления и рукопожатия.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовало за выход из состава Украины после государственного переворота в Киеве.

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