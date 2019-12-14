Лондон, , 03:18 — REGNUM Законопроект о выходе из ЕС будет снова внесен в Палату общин британского парламента, которая продолжит рассмотрение билля в новом составе, на будущей неделе, сказано в сообщении, обнародованном 13 декабря канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В заявлении по итогам разговора с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром сказано, что Джонсон сообщил ему о графике повторного рассмотрения билля о Brexit на следующей неделе.

В октябре законопроект, включающий текст соглашения с ЕС об условиях выхода Великобритании из союза, был одобрен британским парламентом. Но затем депутаты отказались продолжать его рассмотрение по ускоренной процедуре. После чего британское правительство сняло документ с рассмотрения и ему пришлось просить ЕС об отсрочке Brexit до 31 октября. Правительство Джонсона добилось проведения досрочных выборов в Палату общин, состоявшихся 12 декабря.

По итогам выборов Консервативная партия получила 365 мандатов в нижней палате парламента. Это позволит тори выполнить главное предвыборное обещание — осуществить Brexit. Теперь оппозиционные партии не имеет возможности помешать правительству осуществить эту задачу.