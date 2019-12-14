Вашингтон, , 01:35 — REGNUM Украина надеется, что санкции, установленные в рамках принятого в США на 2020 год закона о национальной обороне, смогут остановить реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом 13 декабря заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ходе своего выступления в экспертном центре German Marshall Fund в Вашингтоне, сообщается в Twitter фонда.

Кулеба выразил благодарность властям США за принятие санкции в отношении газопровода. Вице-спикер добавил, что реализация проекта должна быть немедленно прекращена, так как он угрожает «энергетической безопасности» Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря глава МИД Германии Хайко Маас призывал США не утверждать санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2».

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