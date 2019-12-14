Москва, , 01:14 — REGNUM Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону следует признать, что Россия не повлияла на победу его партии на выборах, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Полагаю, Борис Джонсон должен признать, что Россия не сыграла никакой роли в его победе. Как он уже заявил, что Россия не имела и не имеет отношения к Брекзиту. Это должно стать началом конца бредовой кампании, идущей из США, о «вмешательстве» Москвы в выборы в других странах», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам досрочных выборов в парламент Великобритании Консервативная партия, лидером которой является Борис Джонсон, одержала победу. Консерваторы получили большинство мест в палате общин британского парламента.

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