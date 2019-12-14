Вашингтон, , 01:33 — REGNUM США могут ввести новые пошлины продукцию китайских компаний в случае новых разногласий по вопросам торговли, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу 13 декабря в эфире телеканала CNBC.

По словам советника президента США Дональда Трампа, между Вашингтоном и Пекином подписано соглашение на первом этапе торговых переговоров, в котором прописан механизм, обеспечивающий соблюдение условий договора. Кадлоу пояснил, что жалобы будут рассматривать представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Глава Национального экономического совета заявил, что в случае несоблюдения договорённостей «нет сомнений, что могут быть введены пошлины с целью принуждения». Он сказал, что США намерены посмотреть, «сдержат ли китайцы свое слово».

Ранее 13 декабря Лайтхайзер подтвердил, что, согласно договоренностям, Трамп на неопределенный срок отказался от увеличения пошлин на товары из КНР, намеченное на 15 декабря. По мнению американской стороны, соглашение с Китаем позволит увеличить американский импорт в КНР на $200 млрд за два года.