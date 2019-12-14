Рига, , 00:48 — REGNUM Национальные вооружённые силы (НВС) Латвии получили от Великобритании 107 бронированных машин на гусеничном ходу, способных выполнять разведывательные функции, написал портал NRA.

В апреле следующего года контракт по поставке будет закрыт полностью, а пока Министерство обороны обдумывает возможность увеличить парк этой техники. Артис Пабрикс, министр обороны желал бы видеть в Латвии ещё 80 машин этой марки, часть из которых, по его мнению, следует передать в распоряжение национальной гвардии Zemessardze.

Общая сумма контракта открытого ещё в 2015 году составила 46, 6 млн евро.

Машины оснащены противотанковой системой Spike, самой современной системой связи и управления по стандартам NATO. Запланировано дооснастить машины противотанковыми ракетами, 30 мм крупнокалиберными пулемётами, а также тренировочным симулятором боя. В результате общая сумма контракта вырастет до 209,606 млн евро.

Вместе с возведением необходимой для эксплуатации военной техники инфраструктуры по ремонту и обслуживанию стоимость проекта ещё вырастет ещё почти на 50 млн и составит 249,514 млн евро.

В прошлом году НВС закупили у Австрии 47 самоходных гаубиц уже бывших в эксплуатации. И, возможно, закупки гаубиц будут продолжены. Латвийская армия продолжает закупки другой бронированной техники и военных вертолётов.