Киев, , 00:49 — REGNUM Законопроект о внесении изменений в конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, внесен на рассмотрение в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом 13 декабря сообщается на сайте парламента страны.

Проект закона зарегистрирован и получил номер 2598. Текст документа еще не опубликован.

Напомним, в начале сентября Владимир Зеленский распорядился завершить реформу децентрализации и провести в 2020 году местные выборы на новой основе. 13 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что децентрализация, которую пытаются провести украинские власти — это односторонний шаг, не решающий вопрос об особом статусе Донбасса. Пушилин отметил, что ДНР не признает реформу в таком виде.

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