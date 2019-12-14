Рига, , 00:32 — REGNUM Попавший под санкции США мэр Вентспилса Айвар Лемберг приостановил свою деятельность в Латвийском национальном олимпийском комитете, информировал портал diena.lv.

Пресс-секретарь латвийского НОК Мартиньш Малмейстер сообщил, что сегодня Айвар Лемберг в индивидуальном порядке проинформировал Правление комитета, что приостанавливает свою деятельность в этой организации и больше не является её членом. Причины такого решения Лемберг не указал. Таким образом НОК будет работать в сокращённом составе до весны 2020 года.

Санкции введённые США против Айвара Лемберга распространяются также на компании в которых он является бенефициарным владельцем. Государственные органы и юристы рекомендуют уклоняться от сотрудничества с лицами находящимися под санкциями США или связанными с ними структурами, потому что в этом случае сохраняется риск так называемых вторичных санкций в отношении этих лиц.