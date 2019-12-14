Рига, , 00:31 — REGNUM Служба государственных доходов (СГД) в этом году арестовала 13 млн евро, количество уголовных дел связанных с отмыванием средств полученных преступным путём увеличилось в четыре раза, пишет портал LSM.

Государство включило борьбу с «грязными деньгами» в число своих приоритетов. В этой связи, СГД существенно усилило контроль на оборотом наличных. Соответствующие поправки были внесены в законодательство

С 1 июля необходимо декларировать ввоз наличных при пересечении границы Латвии даже тогда, когда вы прибыли из другой страны ЕС. Из арестованных 13,1 млн евро 1,4 уже признаны средствами добытыми незаконно и конфискованы в бюджет государства.

Самым громким случаем стала попытка четырёх граждан Украины ввести в страну 400 000 евро. Один из них является акционером Регионального инвестиционного банка Юрием Родиным. Руководитель СГД Иева Яаунземе, считает, что контроль за оборотом наличных средств вносит существенный вклад в борьбу с теневой экономикой.

Ранее Регнум сообщал, что на прошлой неделе комитет Совета Европы по борьбе с отмыванием средств Moneyval должен был вынести решение относительно прогресса Латвии в деле борьбы с отмыванием средств, сегодня стало известно, что это решение о том, стоит ли вносить Латвию в серый список отложено до февраля месяца 2020.