Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Если в результате атак Ирана пострадают американские военные, Тегеран пожалеет, заявил 13 декабря госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в Twitter.

Комментируя данные о ракетной атаке на военную базу в Багдаде, американец обвинил в этих действиях Иран.

Помпео пригрозил Тегерану решительным ответом со стороны Вашингтона, «если Иран или его приспешники навредят персоналу Соединённых Штатов или нашим иракским партнёрам».

Напомним, ракетный обстрел иракской военной базы в Багдаде произошёл 9 декабря: ранения получили шесть военных армии Ирака. На территории базы разорвались четыре ракеты.

Отметим, что на иракской военной базе находится американская военная техника, инструкторы и военнослужащие ВС США.

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