Минск, , 23:50 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой Партии консерваторов на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщили 13 декабря в пресс-службе белорусского лидера.

«Лучший за последние несколько десятилетий результат консерваторов свидетельствует о поддержке обществом Вашей деятельности по консолидации нации и готовности брать на себя ответственность за самые сложные политические решения», — говорится в поздравлении Лукашенко.

Президент Белоруссии выразил надежду на «плодотворное сотрудничество» с новым правительством Великобритании, отметив, что королевство является «одним из главных торговых и инвестиционных партнеров Беларуси в Европе».

Белорусский лидер также пожелал Джонсону здоровья и «успехов в ответственной политической деятельности в интересах Соединенного Королевства и его жителей».

Как передавало ИА REGNUM, на выборах 12 декабря британские консерваторы во главе с Борисом Джонсоном одержали убедительную победу над лейбористами. Теперь Джонсон может вновь сформировать правительство, которое сможет, наконец, завершить процедуру Brexit