Анкара, , 23:32 — REGNUM Все пять фракций парламента Турции подписались под совместным заявлением решительного осуждения резолюции сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба парламента Турции.

В заявлении геноцид армян именуется «так называемым» а сама резолюция сената США объявлена недействительной с точки зрения истории и права и попирающей нормы международного права.

«Великое национальное собрание Турции решительно осуждает и отвергает принятую сенатом США резолюцию о так называемом «геноциде армян», искажающую исторические события и попирающую нормы международного права. Резолюция недействительна с точки зрения истории и права, а также для турецкого народа и мирового сообщества», — указано в заявлении.

Резолюция сената США названа «частью грязной игры» Вашингтона против Турции.

Подписи под заявлением поставили представители правящей Партии справедливости и развития, оппозиционной Народно-республиканской партии, отстаивающей интересы курдов Партии демократии народов, а также двух националистических партий.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия давно признала факт геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Напомним, для спасения армянских подданных Османской империи тогда была проведена отдельная наступательная операция Кавказского корпуса Русской императорской армии.

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