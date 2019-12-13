Киев, , 23:28 — REGNUM Дату прекращения огня в Донбассе планирует согласовать Киев на заседании Контактной группы в Минске, заявил 13 декабря украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире «Интер».

Пристайко "Уже на следующей неделе запланированы заседания трёхсторонней Контактной группы, в ходе которых рассчитываем на прогресс в вопросах прекращения огня под контролем ОБСЕ, разведения сил и освобождения наших удерживаемых лиц».

Напомним, ближайшее заседание Контактной группы состоится 18 декабря 2019 г. 10 декабря уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова заявила, что Донецк готов провести до конца года обмен пленными с Киевом по формуле «88 на 53».

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