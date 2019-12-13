Донецк, , 23:10 — REGNUM Децентрализация, которую сейчас пытается провести украинский президент Владимир Зеленский, — это односторонний шаг, игнорирующий нерешённый вопрос об особом статусе Донбасса, заявил 13 декабря глава ДНР Денис Пушилин.

Комментируя внесение Зеленским законопроекта о децентрализации власти на Украине, Пушилин отметил, что в конституции должен быть закреплён особый статус Донбасса, причём всё должно быть согласовано с Донецком и Луганском, согласно Минским договорённостям.

Пушилин «Мы не признаем одностороннюю «децентрализацию».

Глава ДНР добавил, что поправки к изменениям в украинскую конституцию нужно обсудить на встрече Контактной группы, которая состоится 18 декабря 2019 г.

Напомним, Зеленский 13 декабря внёс в Раду законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». В ДНР расценили этот шаг как попытку подменить им предоставление Донбассу особого статуса.

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