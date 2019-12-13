Вашингтон, , 23:00 — REGNUM Вашингтон поздравляет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой Консервативной партии на парламентских выборах, заявила 13 декабря официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

По её словам, американская сторона рассчитывает на продолжение совместной работы с Джонсоном и его правительством «над дальнейшим укреплением особых и прочных отношений двух стран и над общими вызовами».

Представитель Госдепартамента также отметила, что Соединённые Штаты намерены расширять экономические связи с Великобританией и открыты к заключению нового двустороннего торгового соглашения после её выхода из состава Европейского союза.

Напомним, на выборах 12 декабря британские консерваторы во главе с Борисом Джонсоном одержали убедительную победу над лейбористами. Теперь Джонсон может вновь сформировать правительство, которое сможет, наконец, завершить процедуру Brexit.

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