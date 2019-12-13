Киев, , 22:48 — REGNUM Законопроект о децентрализации власти зарегистрирован в Верховной раде украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает 13 декабря официальный сайт парламента Украины.

Законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» уже направлен на рассмотрение руководству Рады.

Текста документа пока нет в доступе.

Напомним, изменения в Конституцию относительно централизации власти украинские законодатели планируют внести с 2015 г.

Это должно содействовать передаче регионам финансовых полномочий. Страна должна перейти на трёхуровневую систему местного самоуправления.

Зеленский в сентябре 2019 г. заявил, что реформа децентрализации власти должна быть быстрее проведена — к весне будущего года.

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