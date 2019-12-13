Идлиб, Сирия, , 22:40 — REGNUM Незаконные вооружённые формирования, контролирующие Идлибскую зону деэскалации, за последние сутки устроили более 20 обстрелов, сообщил 13 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

В частности, российским Центром зафиксирован 21 обстрел прилегающих к зоне «Идлиб» территорий и расположенных там населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне деэскалации «Идлиб» на севере Сирии сосредоточены отряды джихадистских радикальных группировок, вытесненные с других территорий Сирии.

Именно в зоне «Идлиб» происходит большинство провокаций «Белых касок», имитирующих химические атаки и обвиняющих в этом правительственную армию Сирии и российских военных.

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