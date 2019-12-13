Москва, , 22:31 — REGNUM Проведение выборов президента в Алжире — важное внутриполитическое мероприятие, сообщили 13 декабря в пресс-службе МИД РФ.

«Рассчитываем, что с избранием нового главы алжирского государства многоплановые отношения между Россией и Алжиром будут и впредь последовательно укрепляться и расширяться», — сообщили в российском ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах, прошедших 12 декабря в Алжире, победил бывший премьер-министр Абдельмаджид Теббун, набравший 58,15% голосов.

Явка составила 40%. Соперником Теббуна был Али Бенфлис — тоже экс-премьер министр Алжира.

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