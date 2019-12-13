Хмеймим, Сирия, , 22:28 — REGNUM Подразделения российской военной полиции провели наземное патрулирование на территории сирийской провинции Алеппо, сообщил 13 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

Патрулирование проводилось в зоне отведения курдских вооруженных формирований от границы с Турцией. Происшествий и инцидентов не отмечено.

Кроме того, вертолёты российской армейской авиации провели воздушное патрулирование по маршруту Камышлы — Геркахала — Тель-Эшур-Гарбия — элеватор Алия — электроподстанция Мамбрук.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование приграничной зоны российской военной полицией предусмотрено меморандумом от 22 октября, позволившим остановить турецкую военную операцию против сирийских курдов.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон пока не готов опираться на Турцию