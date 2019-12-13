Лондон, , 22:21 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, чья партия — Консервативная — одержала победу на минувших выборах в парламент, заявил, что он не даст Шотландии провести ещё один референдум о независимости. Об этом заявил официальный представитель канцелярии британского премьера.

«Премьер-министр ясно дал понять, что он по-прежнему выступает против проведения повторного референдума о независимости», — сказал представитель.

По его словам, референдум о независимости Шотландии уже состоялся в 2014 году, и его результаты следует уважать, а сам Джонсон поддерживает решение большинства шотландцев, высказавшихся против «неопределенности и разделения».