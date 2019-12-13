Алжир, , 22:11 — REGNUM Избранный президент Алжира Абдельмаджид Теббоун пообещал «начать консультации» по изменению конституции страны, 13 декабря передает агентство Reuters.

В обращении к согражданам после победы на выборах Теббоун призвал оппозицию к диалогу и пообещал начать политические и экономические реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах в Алжире 12 декабря Теббоун победил своих соперников, набрав более 58% голосов.

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