Вашингтон, , 22:11 — REGNUM Турция пока не является надёжным партнёром Соединённых Штатов, заявил 13 декабря американский министр обороны Марк Эспер на мероприятии «Совет по международным отношениям».

Среди претензий США к Турции глава Пентагона назвал «вторжение в Сирию», а также «помехи», которые Анкара «создавала НАТО».

При этом, отмечает Эспер, военные ведомства двух стран хорошо находят общий язык.

Напомним, Вашингтон недоволен Анкарой из-за операции «Источник мира» в Сирии (октябрь 2019 г.) и покупкой у России зенитных ракетных комплексом С-400 «Триумф».

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