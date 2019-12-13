Алжир, , 22:04 — REGNUM Избрание нового президента не остановило массовые протесты в Алжире — на улицы городов страны снова вышли тысячи протестующих, 13 декабря передает агентство Reuters.

Ранее оппозиция Алжира бойкотировала выборы, так как считает всех кандидатов представителями той же правящей группы, к которой принадлежал ушедший в отставку из-за протестов президент Абдель Азиз Бутефлика.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах 12 декабря президентом Алжира был избран бывший премьер-министр Абдельмаджид Теббоун.

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