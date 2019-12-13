Киев, , 21:52 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский приглашён в Белый дом на встречу с американским президентом Дональдом Трампом, заявил 13 декабря заместитель премьер-министра Украины Дмитрий Кулеба.

Украинский представитель пояснил, что Трамп пригласил Зеленского приехать на переговоры, и сейчас детали, в том числе и сроки, обсуждаются аппаратами двух стран.

Кулеба «Я говорю о том, что приглашение есть, и всё остальное должно быть согласовано по дипломатическим каналам».

По словам украинского представителя, речь идёт о приглашении, которое Трамп сделал после победы Зеленского на выборах.

Напомним, Трамп также приглашал Зеленского нанести визит в Вашингтон, когда 6-й украинский президент впервые участвовал в Генассамблее ООН в конце сентября 2019 г.

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