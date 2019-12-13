Набережные Челны, Татария, , 21:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил хороший прогресс по результатам участия российской сборной в мировом первенстве WorldSkills. Речь об этом зашла на рабочей встрече с главой Татарии Рустамом Миннихановым сегодня, 13 декабря.

Глава региона поблагодарил Путина за то, что способствовал проведению чемпионата WorldSkills в Казани. Минниханов отметил, что для всей Татарии это стало большим наследием.

Правда, российская сборная на чемпионате заняла только второе место, рассказал Минниханов.

«Пока мы только второе место заняли, хотя мы старались», — сказал он.

Однако российский лидер заявил, что это очень хороший результат.

«Ну это хороший результат», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что прогресс у российской сборной оказался весьма впечатляющим, так как ранее она занимала только пятое место.

«Конечно же, без вашей поддержки мы бы не смогли победить», — сказал Минниханов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. Движение WorldSkills International занимается популяризация рабочих профессий, повышением статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.