Набережные Челны, Татария, 13 декабря 2019, 21:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил хороший прогресс по результатам участия российской сборной в мировом первенстве WorldSkills. Речь об этом зашла на рабочей встрече с главой Татарии Рустамом Миннихановым сегодня, 13 декабря.
Глава региона поблагодарил Путина за то, что способствовал проведению чемпионата WorldSkills в Казани. Минниханов отметил, что для всей Татарии это стало большим наследием.
Правда, российская сборная на чемпионате заняла только второе место, рассказал Минниханов.
«Пока мы только второе место заняли, хотя мы старались», — сказал он.
Однако российский лидер заявил, что это очень хороший результат.
«Ну это хороший результат», — подчеркнул Путин.
Он напомнил, что прогресс у российской сборной оказался весьма впечатляющим, так как ранее она занимала только пятое место.
«Конечно же, без вашей поддержки мы бы не смогли победить», — сказал Минниханов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. Движение WorldSkills International занимается популяризация рабочих профессий, повышением статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.