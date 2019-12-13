Ашхабад, , 21:39 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон о запрете амнистии чиновников, осужденных за коррупционные преступления, передает «Orient».

Отмечается, что глава государства фактически приравнял коррупционеров к наркоторговцам, поскольку одобренный им законодательный акт предписывает дополнить статью 80 Уголовного кодекса, запрещающую досрочно освобождать из мест лишения свободы торговцев наркотиками, упоминанием должностных лиц, признанных виновными в совершении преступлений, связанных с коррупцией.

Напомним, закон о введении запрета на помилование или амнистирование лиц, осужденных за незаконный оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров, президент Туркмении подписал в 2015 году.

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