Бишкек, , 21:37 — REGNUM «Запугивание и подавление свободы прессы — это посягательство на основные свободы», — говорится в заявлении комитета Палаты представителей Конгресса США по поводу иска бывшего заместителя главы таможни Киргизии Райыма Матраимова и членов его семьи против трех киргизстанских СМИ.

Американские чиновники выразили мнение, что таким способом «правительство Киргизии оказывает давление на журналистов, а не искореняет коррупцию по заслуживающим доверия обвинениям со стороны СМИ».

В Конгрессе подчеркивают, что правительство Киргизии «должно немедленно изменить курс», прекратив давление на средства массовой информации.

ИА REGNUM напоминает, что бывший заместитель председателя таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов и члены его семьи подали в суд иск о защите чести и достоинства против ИА «24.kg», ИА «Kloop», радио «Азаттык» и журналиста Али Токтакунова на общую сумму 60 млн сомов (54,3 млн рублей).

Поводом для иска стали опубликованные этими изданиями материалы журналистского расследования о коррупции на таможне и выводе $700 млн из Киргизии.

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