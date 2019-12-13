Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Скандал с импичментом не уронил рейтинг популярности американского президента Дональда Трампа, сообщил журналистам 13 декабря глава Соединённых Штатов.

Президент Штатов заявил, что рейтинг его популярности «зашкаливает». Республиканцы без труда собирают средства в предвыборные фонды — тут можно говорить о рекордах.

По словам Трампа, всё дело в том, что американцам политическая война теми методами, на которые пустились демократы, отвратительна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередные выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. Демократы в сентябре 2019 г. запустили процедуру импичмента Трампу, который называет весь этот процесс «позором» и «мошенничеством».

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