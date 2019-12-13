Вашингтон, , 21:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что космическое командование Соединенных Штатов будет развиваться не только в области оборонных, но и наступательных возможностей. Об этом Трамп заявил в ходе общения с журналистами в преддверии встречи с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом в Белом доме.

«Космические силы будут очень важным компонентом нашей защиты и, честно говоря, наших наступательных возможностей. Это будет очень важно для нашей страны», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года Трамп объявил об официальном начале работы космического командования вооруженных сил Соединенных Штатов. Президент США заявил, что космос — это следующая область военных действий.

Стоит отметить, что Россия постоянно предостерегает США от милитаризации космоса и подчеркивает, что в случае наращивания американского военного присутствия на околоземной орбите, Москва предпримет ответные меры.