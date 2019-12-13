Душанбе, , 21:26 — REGNUM На протяжении нескольких дней на крупнейшем рынке таджикской столицы «Корвон» проводят дактилоскопию, для чего на его территории организован специальный пункт. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщают местные СМИ.

В администрации рынка утверждают, что это инициатива МВД страны. Сдать отпечатки могут те, кто не делал этого при получении паспорта. Глава ООО «Бозори Корвон» Халима Мавлонова отмечает, что прохождение дактилоскопии добровольное и платное — 6 сомони (порядка 40 рублей).

Однако, по словам начальника охраны, ему было поручено информировать всех сотрудников о необходимости сдачи отпечатков пальцев вне зависимости от того, проходили ли торговцы и предприниматели эту процедуру ранее. Кроме того, продавцы говорят, что стоимость услуги на самом деле выше — 10 сомони (почти 70 рублей).

В МВД Таджикистана подтвердили факт проведения сбора отпечатков пальцев на рынке и добавили, что в ближайшее время аналогичные пункты заработают и на других рынках, а также в торговых центрах.

«У нас должны быть отпечатки каждого гражданина республики. Например, где-то произойдет кража, и это нам помогает сразу определить виновника. Ещё для определения личности. Если кто-то из торговцев скажет, что он во время получения паспорта сдал отпечатки, то мы не заставляем его заново это делать», — добавил начальник пресс-центра МВД Умарджон Эмомали.

Однако,отмечает информагентство «Азия-Плюс», согласно упомянутому закону, обязаны сдавать свои отпечатки пальцев только некоторые группы граждан. Среди них подозреваемые и обвиняемые в совершении преступления, заключённые, лица, принимаемые на военную службу, правоохранительные органы, подразделения, деятельность которых связана с повышенным риском для жизни или с особым статусом секретности. Также это могут быть граждане, которые намерены получить лицензию на использование огнестрельного оружия, лица, которые по состоянию здоровья не могут дать информацию о себе, жители опасных чрезвычайных зон и иностранные граждане, а также лица без гражданства, которых депортируют с территории страны.

Под какую категорию подпадают сотрудники столичных торговых точек — не уточняется.