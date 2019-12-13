Москва, , 21:22 — REGNUM У границ России в течение недели был зафиксирован 21 иностранный летательный аппарат, осуществлявший воздушную разведку. Об этом сообщает официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Отмечается, что в пяти из этих случаев с целью недопущения нарушения государственной границы в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

Согласно данным Минобороны, нарушений российского воздушного пространства допущено не было.

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