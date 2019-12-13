Вашингтон, , 21:21 — REGNUM Демократы обесценивают такой политический метод, как импичмент, заявил журналистам 13 декабря американский президент Дональд Трамп.

По его словам, импичмент как политический инструмент перестаёт быть чем-то весомым, превращается из-за действий американских демократов в банальность — и это плохо, плохо для Соединённых Штатов.

Всё делается, отметил Трамп, только исключительно для достижением Демократической партией своих политических целей: просто они хотят быть у власти. Но у этого метода есть и обратная сторона.

Трамп «В один прекрасный день, когда у власти будет находиться президент-демократ, а палата представителей будет находиться под контролем республиканцев, они, подозреваю, припомнят случившееся».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп проигнорировал публичные слушания по импичменту, которые шли в Конгрессе. Пока «сила» на стороне противников Трампа: юридический комитет палаты представителей Конгресса утвердил 13 декабря две обвинительные статьи против президента.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белом доме дело против Трампа назвали безумным фарсом