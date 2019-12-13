Ташкент, , 21:20 — REGNUM Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 13 декабря опубликовало промежуточный отчет миссии по наблюдению за выборами в парламент Узбекистана, которые пройдут в Узбекистане 22 декабря, сообщает Газета.уз.

В отчете отмечается, что в новом Избирательном кодексе долгосрочные рекомендации БДИПЧ остаются неучтенными, в частности гражданам не позволено баллотироваться на выборах без выдвижения их кандидатуры политической партией. Также, БДИПЧ не устраивает требование постоянного проживания в стране для кандидатов и его срок, а также отказ в избирательных правах лицам, признанных судом недееспособными.

«Регистрация избирателей является пассивной и основана на постоянном или временном проживании избирателя», говорится в отчете.

Также, по мнению экспертов ОБСЕ, кандидаты в депутаты не проводят агитацию среди народа «очень мало свидетельств проведения предвыборных мероприятий на открытом воздухе».

Отчет включает результаты наблюдения с 25 ноября по 10 декабря группы из 11 экспертов, расположившейся в Ташкенте, и 30 долгосрочных наблюдателей, осуществляющих мониторинг по всей стране. Наблюдатели привлечены из 17 государств-участников ОБСЕ.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, политические партии в ходе нынешней предвыборной компании не включили в список кандидатов в депутаты, которые имеют активную позицию, часто выступали с инициативами в СМИ и социальных сетях, таким образом ставшие известны широкой публике.

Напротив, кандидатами в депутаты зачислены в основном граждане, никак не проявившие себя, как потенциальные парламентарии, однако, по мнению политического истеблишмента, являющиеся «послушными» с точки зрения руководства.

Таким образом, можно уже констатировать, что будущий парламент страны не будет активным и деятельным, что самым негативным образом повлияет на развитие страны.