Набережные Челны, Татария, , 21:01 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин затруднился ответить на вопрос трудового коллектива завода «КамАЗ» о том, что стало для него самым знаменательным событием 2019 года, но зато сказал, что без сомнения самым главным событием 2020 года станет празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства посетил завод сегодня, 13 декабря.

Находясь на заводе, Путин вспомнил, что в 90е годы XX века «КамАЗ» находился в далеко не самом лучшем экономическом состоянии. Российский лидер сравнил возрождение завода со сказочной птицей Феникс, восставшей из пепла. Сравнение более чем уместное, так как в 1993 года на предприятии был масштабный пожар, который уничтожил завод по производству двигателей.

Разговаривая с трудовым коллективом завода, Путин отметил, что без сомнения, самым важным событием 2020 года станет празднование юбилея 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Это совершенно очевидно для всех нас», — сказал президент.