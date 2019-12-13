Минск, , 20:53 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортменов от международных соревнований.

«Порой ни за что начинают гнобить российских спортсменов, которые «чистые» и никогда не видели допинга», — заявил он 13 декабря во время посещения Белорусского государственного медицинского университета.

Лукашенко отметил, что осуществить подобное с советскими спортсменами «было сложно».

«Советский союз — это всё-таки мощная система, противостоять могла. Хотя с Олимпиадой 1980 года тоже попытались наклонить. Но и без них провели. Сейчас мы, к сожалению, раздроблены», — констатировал белорусский лидер.

Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В связи с этим решением российские спортсмены на четыре года отстраняются от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.