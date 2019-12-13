Нью-Йорк, США, , 20:46 — REGNUM Россию и Китай назвал главными соперниками Соединённых Штатов американский министр обороны Марк Эспер 13 декабря на мероприятии «Совет по международным отношениям».

Оценивая задачи Пентагона, глава ведомства заявил, что наступила эпоха «соперничества великих держав».

Эспер «Во-первых, Китай, во-вторых, Россия представляют сейчас для министерства обороны Соединённых Штатов главное направление деятельности».

Такое распределение угроз глава военного ведомства сделал на основе данных о модернизации китайских и российских вооружённых сил, а также из-за деятельности в космосе и в киберпространстве.

Про Китай он также добавил, что страна ведёт экономическую экспансию в Азии. Россия же занимается информационной войной, «пытаясь расколоть НАТО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшем саммите НАТО Россия и Китай были в очередной раз обозначены как угрозы США и Североатлантическому альянсу в целом. При этом говорилось, что с Россией ссориться не надо, а надо вести диалог и при этом проводить в отношении Москвы политику сдерживания.

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