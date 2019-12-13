Набережные Челны, Татария, , 20:46 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, каким был для него уходящий, 2019 год. Об этом глава государства поведал сегодня, 13 декабря, на встрече с трудовым коллективом завода двигателей автоконцерна «КамАЗ».

По словам президента России, уходящий год был «трудовым». Очень важно проанализировать все, что произошло в 2019 году, и только после этого можно выявить самые важные события уходящего года.

«Уходящий год был таким трудовым. Важно проанализировать все, что произошло в году уходящем, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и каждого человека», — сказал президент России.

Также российский лидер отметил, что он иногда в начале нового дня забывает о том, что было в день предыдущий, так как график у него очень плотный.

«Когда новый день начинается, я уже забываю, чем закончился предыдущий. Очень много идет прямо с колес», — пояснил президент.

В целом, по словам Путина, в стране происходит много событий. Самые главные из них происходят в сфере экономики и в социальной сфере.

«Самое главное — это сфера экономики, социальная сфера, надо добиваться того, чтобы люди жили лучше, чтобы реальные доходы у людей повышались», — сказал президент Путин.