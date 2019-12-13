Бишкек, , 20:34 — REGNUM В южной столице Киргизии в течение одного учебного года будут работать 17 учителей из России — 8 преподавателей русского языка и литературы, 7 учителей начальных классов и два учителя математики. Об этом сообщил начальник Ошского городского управления образования Авазбек Асанов, рассказывая об одной из программ по поддержке русского языка в Туркестанском регионе, пишет «StanRadar.com».

По словам чиновника, российским педагогам предоставлено благоустроенное жилье в городе Ош с компенсацией расходов за коммунальные услуги, оплачены транспортные расходы и медицинское обслуживание, а также оказана единовременная материальная помощь в размере 5 тысяч сомов (4,5 тысячи рублей).

Авазбек Асанов отметил, что приезд учителей из России позволит решить ряд проблем, имеющихся в образовательной сфере Оша — частично нивелирует нехватку высококвалифицированных учителей, благотворно повлияет на качество образования и приведет к повышению уровня владения русским языком среди местных детей.

Успех проекта «подтверждается и отзывами руководителей школ, и коллег прибывших из России учителей. Также очень много положительных отзывов родителей. Данный проект оказался для нас не только своевременным, но и важным вкладом в развитие как культурно-гуманитарных связей, так и отношений стратегического партнерства и сотрудничества между Российской Федерацией и Киргизской Республикой», — подчеркнул Асанов.

По мнению киргизского чиновника, «проект нужно обязательно продолжить. И не только продолжить, но и обязательно расширить. Пригласить учителей и по другим предметам: физике, химии, больше учителей математики».