Донецк, , 20:32 — REGNUM Заявления Киева о желании внести изменения в Минские соглашения показывают несерьезное отношение властей Украины к Совбезу ООН, России, Германии и Франции как к странам-гарантам «Минска-2» и к любым договорённостям вообще, заявила 13 декабря глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Наталья Никонорова подчеркнула, что последние заявления президента Украины Зеленского о невыполнимости Минских соглашений в существующем виде прозвучали сразу же после того, как на саммите «нормандской четвёрки» в Париже он подтвердил обязательства Киева по Минским соглашениям.

«При этом господин Зеленский не гнушается в рамках одного медийного выступления говорить и о том, что Минские договоренности в существующем виде невыполнимы и их нужно изменить, и одновременно о том, что Украина эти соглашения выполняет. Такая риторика наводит на мысль или о биполярном расстройстве, или о безграничном лицемерии украинского руководства, которое пытается предать ревизии свои обязательства по комплексу мер и при этом создать иллюзию якобы надежных партнеров по переговорам», — отметила Наталья Никонорова.

Напомним, Киев продолжает твердить о своём желании изменить Минские соглашения, требуя предоставить Украине контроль над границей республик Донбасса с Россией, не дожидаясь политического урегулирования вооруженного конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина с апреля 2014 года проводит карательную военную операцию против народа Донбасса, восставшего против нацистского госпереворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года.

По разным данным, в результате военных действий погибли не менее 15 тыс. человек.

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