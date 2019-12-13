Нью-Йорк, США, , 20:02 — REGNUM Фраза о том, что у НАТО наступила «смерть мозга», неверно описывает положение дел, заявил 13 декабря на публичном мероприятии американский министр обороны Марк Эспер.

Комментируя фразу Эммануэля Макрона о том, что у альянса уже наступила «смерть мозга», Эспер заявил, что французский президент поставил неверный диагноз.

По оценке главы Пентагона, дела у НАТО куда лучше, чем были прежде. Прежде всего это касается «распределения нагрузки» на его участников.

К тому же с 2014 года НАТО увеличило боеготовность. Эспер также заявил, что альянс ещё больше теперь уделяет внимание такому фактору, как Россия.

Напомним, Макрон заявил о том, что у НАТО наступила «смерть мозга» (в медицине её ещё называют «запредельной комой») в начале прошлого месяца. Эта метафора была болезненно воспринята членами альянса.

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