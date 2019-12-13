Ашхабад, , 19:53 — REGNUM В Лебапской области Туркмении у сотрудников бюджетных организаций и государственных предприятий в преддверии новогодних праздников удерживают по 30 манатов (545 рублей) на украшение четырех елок, которые будут установлены в Туркменабаде, передает «Хроника Туркменистана».

Руководство госорганизаций и госпредприятий объявило работникам о том, что те из них, кто откажется сдавать деньги на новогодние атрибуты, должны написать заявление на увольнение «по собственному желанию».

Также бюджетников, студентов и школьников обязали принять участие в официальных торжествах по случаю Нового года, которые пройдут 31 декабря в административном центре Лебапской области.

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