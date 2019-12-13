Москва, , 19:52 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку российскому лидеру Владимиру Путину, если Украине вернут Крым.

Напомним, что Зеленский в эфире украинского телеканала «1+1» заявил, что он готов десять раз пожать руку президенту России Владимиру Путину, если Украине вернут Донбасс, и 100 раз — если Украине вернут Крым.

Песков на это ответил, что к Путину лучше с такими вопросам не подходить.

«Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то мы уже говорили: здесь надо не Путину жать руку, а выполнять Минские договорённости, тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт», — сказал Песков.