Москва, , 19:43 — REGNUM Смерть основателя организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье была выгодна лишь его кураторам, а не России или Сирии, отмечает МИД РФ в сообщении, опубликованном 13 декабря на официальной странице ведомства в Facebook.

МИД РФ подчёркивает, что Россия и Сирия сильнее любого другого государства в мире были заинтересованы в добром здравии Ле Мезюрье, так как он мог бы рассказать правду о реальный делах «Белых касок».

«Россия наравне с правительством Сирии как никто другой была заинтересована в том, чтобы Дж. Ле Мезюрье как можно дольше оставался в добром здравии и был в состоянии раскрыть правду о деятельности «Белых касок», — отмечает МИД России.

По данным МИД РФ, погибший при странный обстоятельствах Ле Мезюрье опубликовал доказательства провокаций с «химоружием» и других неблаговидных дел организации «Белых касок».

Неудивительно, что «кураторов белокасочников такой сценарий, по-видимому, не устраивал», отмечает МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник британских спецслужб Джеймс Ле Мезюрье был найден мертвым возле дома, в котором он проживал в Стамбуле. Официально было объявлено, что он случайно выпал из окна.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве сотрудники ФСБ нейтрализовали ячейку ИГ*