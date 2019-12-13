Москва, , 20:05 — REGNUM Политолога Андрея Окару выгнали из студии «60 минут» на телеканале «Россия 1». Решение принял ведущий ток-шоу Алексей Попов.

Изначально речь зашла о жизни людей на границе ДНР и ЛНР с Украиной. Экспертам показали отрывок сюжета одного из украинских каналов, где люди говорили, что хотят мира, а также положительно отзывались о России.

Окара заявил, что любовь к России среди жителей ДНР, ЛНР, а также востока Украины связана с «пропагандой» российских телеканалов. На такой резкий выпад в свой адрес Попов отреагировал спокойно и с достоинством, отметив, что люди в приграничной полосе ЛДНР и Украины могут смотреть как украинские, так и местные или российские телеканалы, поэтому их пророссийскую позицию никак нельзя связать с однобоким предоставлением информации.

«Извините я не могу говорить тут, а если два слова скажу, начинают гавкать», — заявил Окара.

«Гавкать кто начинает? Прочь отсюда, покиньте студию и гавкайте в другом месте», — не выдержал Попов.

Примечательно, что, когда «оппозиционер» покидал студию, он прихватил с собой чашку с кофе или чаем, которым угощают гостей, и пил его прямо на ходу.

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