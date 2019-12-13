Киев, 13 декабря 2019, 19:27 — REGNUM О внесении данных журналиста газеты «Известия» Алексея Лазуренко в свою базу сообщил 13 декабря украинский радикальный сайт «Миротворец».
Ревнители «украинских интересов» разъяснили, что побывавший на Украине российский журналист является «участником информационной спецоперации страны-агрессора». Якобы спецоперация проводится против украинского президента Владимира Зеленского и против всей Украины.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, то же самое «Миротворец» заявил после приезда на Украину журналистов телеканала «Звезда». А вот журналиста НТВ Сергея Савина на Украину просто не пустили.
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