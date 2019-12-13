Лондон, , 19:21 — REGNUM Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил, что готов сложить полномочия после проигрыша партии на выборах, 13 декабря передает агентство Associated Press.

Тем не менее Корбин отказался немедленно подать в отставку. Ожидается, что отставка состоится до конца 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах 12 декабря британские консерваторы Бориса Джонсона одержали убедительную победу над лейбористами.

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