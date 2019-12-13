Лондон, , 19:14 — REGNUM Официальное разрешение формировать правительство получил 13 декабря британский премьер-министр Борис Джонсон у королевы Елизаветы II. Глава правительства сообщил об этом журналистам у здания своей резиденции.

Джонсон «Сегодня я посетил Букингемский дворец и формирую новое правительство».

Новое правительство, отметил Джонсон, займётся объединением страны, которая оказалась расколота из-за Brexit.

Британский премьер-министр уточнил, что 16 декабря депутаты британского парламента в новом составе проведут первое заседание.

Также он сказал о планах по Brexit, который в любом случае, по его словам, произойдёт 31 января 2020 г.

Напомним, консерваторы (сторонники Brexit) победили на выборах в британский парламент, набрав 43,6%, лейбористы существенно отстали — у них 32,2%.

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