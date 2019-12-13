Вашингтон, , 19:06 — REGNUM Три российские компании исключены из санкционного списка Минфина США, сообщается 13 декабря на официальном сайте ведомства.

В частности, американские санкционные ограничения отменены в отношении ООО ЦАО, ООО «Вертикаль», ООО «Юником».

Напомним, эти компании были включены в список санкций США 5 декабря текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, тогда власти США заявили о введении санкций против 17 граждан России и семи российских компаний за их предполагаемую связь с хакерской группой Evil Corp.

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