Киев, , 19:01 — REGNUM Приглашением украинского президента Владимира Зеленского для российских СМИ не удалось в полной мере воспользоваться: 13 декабря в «Борисполе» журналисту НТВ Сергею Савину отказали во въезде в страну.

Корреспондент НТВ рассказал, что съёмочная группа прилетела в международный аэропорт Киева утром 13 декабря. В «Борисполе» журналисты изложили чиновникам цели своего визита.

Павла Шеремета, предстоящая активизация газовых переговоров, обещанный президентом Зеленским, обмен пленных до конца года и возможное прекращение огня на линии соприкосновения». Савин «Были заявлены темы: расследование убийства, предстоящая активизация газовых переговоров, обещанный президентом Зеленским, обмен пленных до конца года и возможное прекращение огня на линии соприкосновения».

Однако реализовать свои планы российские журналисты не смогли. Ответственное лицо, к которому их направили, выдало им документ, разъясняющий, почему они не могут находиться на украинской территории.

Савин «Официальная причина — я не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания здесь».

Напомним, Зеленский на саммите «нормандской четвёрки» заявил, что российские журналисты могут приезжать на Украину. Приглашением уже воспользовался телеканал «Звезда», к которому у украинских властей сразу возникли претензии.

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