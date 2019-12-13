Киев, 13 декабря 2019, 19:01 — REGNUM Приглашением украинского президента Владимира Зеленского для российских СМИ не удалось в полной мере воспользоваться: 13 декабря в «Борисполе» журналисту НТВ Сергею Савину отказали во въезде в страну.
Корреспондент НТВ рассказал, что съёмочная группа прилетела в международный аэропорт Киева утром 13 декабря. В «Борисполе» журналисты изложили чиновникам цели своего визита.
Однако реализовать свои планы российские журналисты не смогли. Ответственное лицо, к которому их направили, выдало им документ, разъясняющий, почему они не могут находиться на украинской территории.
Напомним, Зеленский на саммите «нормандской четвёрки» заявил, что российские журналисты могут приезжать на Украину. Приглашением уже воспользовался телеканал «Звезда», к которому у украинских властей сразу возникли претензии.
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