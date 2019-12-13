Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Представители США и Китайской Народной Республики согласовали текст первой части всеобъемлющего торгового соглашения. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба министерства коммерции КНР.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ведет торговую войну против Китая с целью сдержать развитие этой страны и вернуть ушедший туда американский капитал.

Трамп вводил все новые и новые пошлины на товары произведенные в Китае. В ответ КНР также вводила пошлины на товары американские.

При этом Трамп заявлял, что хотел бы заключить с КНР всеобъемлющее торговое соглашение, которое бы установило новый торговый баланс. Переговоры по этому соглашению ведутся до сих пор.